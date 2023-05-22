روسيا تدعو منظمة الصحة العالمية لمزيد من الشفافية

أكدت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة دعم موسكو المستمر لمنظمة الصحة العالمية، بصفتها المنظمة الدولية الرائدة في مجال الصحة، داعية إياها لمزيد من الشفافية.

وذكر بيان الخدمة الصحفية للبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال الدورة السادسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية: "بلدنا يدعم باستمرار منظمة الصحة العالمية بصفتها الهيئة الرائدة والمنسقة في العمل الصحي الدولي. ونحن ندافع عن زيادة شفافية المنظمة ومساءلتها أمام البلدان الأعضاء، بما في ذلك في سياق الجهود المتعددة الأطراف لتعزيز اللوائح الصحية الدولية ومناقشة الإجراءات والأدوات الدولية الجديدة لمكافحة الاوبئة".

وتعقد جمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية اجتماعها السنوي في جنيف، في الفترة من 21 إلى 30 مايو لمناقشة أولويات الصحة العامة العالمية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضحت البعثة الدبلوماسية أنه "خلال الدورة، سيستعرض الأعضاء التحديات الحالية على جدول أعمال التعاون الصحي الدولي بما يتماشى مع أولويات برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية 2019-2023 (تحقيق التغطية الصحية الشاملة لمليار شخص إضافي؛ ضمان حماية أفضل لحالات الطوارئ في مجال الصحة لمليار شخص إضافي؛ تحسين مستوى الصحة والرفاهية لمليار شخص إضافي".

كما سيناقش المشاركون أيضا مجموعة من القضايا الإدارية والمتعلقة بالميزانية والمالية، المرتبطة بتحسين فعالية منظمة الصحة العالمية ونوعية دعم منظمة الصحة العالمية للبلدان، وسينظرون في القضايا الصحية في أوكرانيا وتايوان والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.