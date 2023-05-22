توفي الممثل البريطاني راي ستيفنسون، بشكل مفاجئ اليوم الاثنين، قبل أيام من إتمامه 59 عاما.



ولد ستيفنسون في يسبورن بأيرلندا الشمالية، عمل والده طيار ملكي، والأم ربة منزل أيرلندية، إنتقل مع عائلته إلى ليمينجتون، نيوكاسل عام 1972، ثم إلى كراملينجتون، نورثمبرلاند، الذي نشأ بها، أصبح من أهم طموحات راي التمثيل، وذلك بعد رؤيته لجون مالكوفيتش في مسرحية حرق هذا الشعر الغنائي في مسرح في الجهة الغربية.



التحق ستيفنسون بمسرح المدرسة القديمة، وتخرج منه في سن 27. اتجه راي إلى المجال الفني الذي شارك بالعديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.



بدأ ستيفنسون مسيرته الفنية عام 1993. ومن الأدوار المعروفة التي لعبها «تيتوس بولو» في السلسلة التلفزيونة «روما» من إنتاج هيئة الإذاعة البريطانية وقناة HBO، وفي فيلم الملك آرثر بدور «داجونيت»، وكذلك «المعاقب» في فيلم Punisher: War Zone.



ظهر ستيفنسون في الأفلام المستندة على شخصيات مارفل كومكس. مثل: ثور وثور: العالم المظلم. وفي الأفلام الواقعية لعب دور رجل العصابة «داني غرين» في فلم اقتل الأيرلندي. وفي عام 2012 ظهر في الموسم السابع من مسلسل ديكستر بدور «آيزك سيركو».



تألق ستيفنسون في عدة أفلام روائية، بدايةَ في أدوار مساندة. كان أول ظهور له في فيلم نظرية الطيران عام 1998 مع كينيث براناه وهيلينا بونهام كارتر، حيث لعب دور قواد مستأجر لمساعدة شخصية بونهام كارتر لتفقد عذريتها. وفي عام 2004، تألق إلى جانب كلايف أوين وكيرا نايتلي في الملك آرثر، حيث لعب دور داغونيت، أحد فرسان المائدة المستديرة الذي يضحي بحياته من أجل رفاقه. وكذلك مثل شخصية فرانك كاسل «(المعاقب)» وهو أحد أفراد مشاة البحرية السابقين يتحول إلى حارس القانون بعد مقتل عائلته في فيلم Punisher War Zone.



كما ظهر في الأفلام المستندة على شخصيات مارفل كومكس. مثل: ثور وثور: العالم المظلم بدور بطولي «فولستاغ» وهو أحد رفاق ثور الموثوق بهم. وفي 8 يوليو 2011، كان ستيفنسون أحد طاقم الممثلين في جي. آي. جو: الانتقام بدور «فايرفلاي» الذي صدر في عام 2013.



من أفضل الأدوار المعروفة التي أداها ستيفنسون هي شخصية «تيتوس بولو» في السلسلة التلفزيونة روما التي إنتجتها هيئة الإذاعة البريطانية وقناة HBO عام (2007-2005)، وتشارك في دور البطولة مع كيفين ماكيد.



أعماله التلفزيونية الأخرى تتضمن ظهوره كضيف شرف في أعمال ذات شعبية بما في ذلك إستيقاظ الموتى وقانون مورفي وكذلك الأدوار القيادية كما في وسط المدينة وفلم في المنزل مع بريثويتس. في عام 2012 ظهر في مسلسل ديكستر في الموسم السابع من المسلسل بدور «آيزك سيركو».