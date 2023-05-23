 واشنطن: لا نخطط لرفع العقوبات عن الصين أو وزير دفاعها - بوابة الشروق
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واشنطن: لا نخطط لرفع العقوبات عن الصين أو وزير دفاعها

وكالات:
نشر في: الإثنين 22 مايو 2023 - 11:34 م | آخر تحديث: الإثنين 22 مايو 2023 - 11:34 م

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، أن واشنطن لا تفكر في رفع العقوبات عن وزير الدفاع الصيني أو بكين، لعقد اجتماع وزيري دفاع البلدين.

وقال ميللر خلال إفادة صحفية: "لا، ليست هناك نوايا من هذا القبيل"، موضحا أن مثل هذا القرار ينطبق على وزير الدفاع الصيني لي شانجفو وعلى الدولة ككل، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

أكد أوستن أنه يعتبر مقابلة لي شانغفو شخصيا أمرا "شديد الأهمية"، وأشار رئيس البنتاغون، إلى أنه "سيسعى جاهدا للتواصل" في منتدى سنغافورة مع نظيره الصيني.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ردا على ما إذا كانت واشنطن يمكن أن ترفع أو تخفف القيود المفروضة على لي شانغفو: "هذا قيد المناقشة الآن.. الإجابة: هذا قيد المناقشة الآن".


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