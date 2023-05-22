كشف الفنان أحمد فتحي عن تفاصيل دور الجن «سيد» الذي أداه في فيلم «الحرب العالمية الثالثة»، مشيرًا إلى أن دوره في العمل كان صعبًا بسبب اللون الذي كان على جسمه.

وقال «فتحي» خلال حلوله ضيفاً على الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامجه «واحد من الناس» الذي يذاع على شاشة الحياة: «كانوا بيرشوني لمدة ساعة ونص بلون أخضر وأقعد ٣ ساعات حتي أزيل هذا اللون».

وأضاف:«أنا أكره الظلم والقهر وتعرضت له في حياتي وبخاصة في مجال التمثيل لدرجة أن هناك ناس كانت تقول الواد ده حمار مش بيعرف يمثل».

وتابع: «أكره أن أرى مواهب لا تأخذ فرصة لأسباب غير فنية، شخصياً كنت بقدم عمل فني مع النجم نور الشريف وكانت هناك سيدة قامت برفع صوتها وزعقت لي والنجم نور الشريف غضب بشدة ودعمني».



وعن أمنيته قال: «أتمني أن اقدم دور لذوى الاحتياجات الخاصة» المغولين «ونفسى أعبر عنهم وأقدم شخصيتهم في فيلم يبرز حجم ما يتعرضون له من قهر وتنمر»