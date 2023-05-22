محمود فوزي: أحسن حاجة حصلت في الحوار رد فعل الرئيس على مقترح الإشراف القضائي

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه على مدار أسبوعين من الحوار الوطني، كان هناك حرص من المقررين والمقررين المساعدين خلال إدارتهم للجلسات على نجاحها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «بالورقة والقلم»، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع على قناة «تن»، مساء الأحد، أن هناك تعاون كامل بين المشاركين في الحوار وبعضهم، لافتًا إلى أنه من ضمن نجاح الحوار وضع قواعد ضابطة منذ البداية متمثلة في احترام الدستور وسياسات الدولة والوقت، والابتعاد عن اللغة الغير مناسبة.

وأشار إلى أن الجميع التزم بالقواعد التي تم تحديدها منذ بداية الحوار الوطني، موضحًا أن مفهوم الحوار الذي يجري الآن مختلف تمامًا عن الحوارات الوطنية التي أُجريت في الماضي في عهود سابقة.

وأردف أنه نظرًا لأخذ التحضيرات للحوار الوطني مدة زمنية مناسبة، لم يشهد وجود اختلافات حادة أو الاعتراض على أشخاص أو انسحابات، بخلاف الحوارات الوطنية التي أجريت في السابق وشهدت انسحابات واعتراضات من أول لحظة.

واستكمل حديثه: «أحسن حاجة حصلت في الحوار لحد لدوقتي رد فعل الرئيس على مقترح الإشراف القضائي، والرد السريع الصادر منه عقب توصية مجلس الأمناء في أقل من 24 ساعة والتوجيه بالتفعيل والتنفيذ».

وانطلقت ثاني جلسات المحور السياسي للحوار الوطني، اليوم الأحد، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث تناقش لجنة المحليات على مدار جلستين قضية «قانون المجالس الشعبية المحلية».

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع قضايا اللجنة التي تضم قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلى قضية «الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب».