يونيسيف: 7 ملايين طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية في شرق إفريقيا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم الاثنين، أن 7 ملايين طفل دون سن الخامسة في كينيا والصومال وإثيوبيا يعانون من سوء التغذية وأن أكثر من 9ر1 مليون طفل يواجهون خطر الموت.



وقالت المنظمة في بيان إن "الإطفال في القرن الأفريقي يعيشون في أزمة غير مسبوقة واسعة النطاق من الجوع والنزوح وندرة المياة وانعدام الأمن".



وتعرضت المنطقة لأسوأ موجة جفاف خلال 40 عاما، أعقبتها فيضانات شديدة في بعض المناطق. وفقد المواطنون الضعفاء سبل العيش واضطروا إلى مغادرة منازلهم بحثا عن الطعام والماء.



وقال محمد فال، المدير الإقليمي ليونيسيف في شرق وجنوب أفريقيا: "هذه الأزمة حرمت الأطفال من أساسيات الطفولة- امتلاك ما يكفي من الطعام ومنزل ومياه نظيفة والذهاب إلى المدرسة".



وأضاف إنه على الرغم من أن هطول الأمطار مؤخرا حقق بعض الراحة بعد الجفاف، إلا أنها أدت أيضا إلى حدوث فيضانات كان لها آثار مدمرة.