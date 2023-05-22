 واتساب يتيح تعديل الرسائل في غضون 15 دقيقة من إرسالها - بوابة الشروق
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واتساب يتيح تعديل الرسائل في غضون 15 دقيقة من إرسالها

أ ش أ
نشر في: الإثنين 22 مايو 2023 - 11:33 م | آخر تحديث: الإثنين 22 مايو 2023 - 11:33 م

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ إتاحة تعديل أو تحرير الرسائل لمستخدمي تطبيق المراسلات الفورية الشهير "واتساب".

وذكر موقع "تك كرانش" التقني أنه يمكن تعديل الرسالة في غضون 15 دقيقة من إرسالها، وذلك عن طريق الضغط المستمر على الرسالة، ثم النقر فوق خيار "التعديل"، وبهذا يستطيع المستخدم تعديل المحتوى.

وتحتوي الرسائل المُرسلة بالفعل على علامة "محرر" بجوار الطابع الزمني لتمييزها، ومع ذلك لن يحتفظ التطبيق بأي سجل لعمليات التصحيح، ولن يتمكن المستخدمون الآخرون من الاطلاع على نسخ الرسالة قبل تعديلها.


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