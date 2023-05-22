 الرئيس السيسي يستجيب للإعلامية عزة مصطفى ويوجه بالتكفل بحالة أحد الأطفال - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يستجيب للإعلامية عزة مصطفى ويوجه بالتكفل بحالة أحد الأطفال

هديل هلال
نشر في: الإثنين 22 مايو 2023 - 6:55 م | آخر تحديث: الإثنين 22 مايو 2023 - 6:55 م

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرًا عن الطفل محمد، البالغ من العمر 13 عامًا، والذي اضطر لترك المدرسة حتى يعمل؛ لتوفير احتياجات أخته وجدته بعد انفصال والديه.

وقالت الإعلامية، خلال تقديمها لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب لها ووجه بالتكفل بحالة الطفل محمد.

وأضافت: «يا محمد الرئيس السيسي استجاب، كنت بتقول إنك نفسك ترجع المدرسة ده شيء عظيم وتسدد ديون جهاز أختك».

وأشارت إلى أن الطفل اضطر للعمل بعد طلاق والديه؛ لأن الأب يتعاطى المخدرات، مضيفة: «الولد مسكين وتايه وضايع، ساب المدرسة عشان يساعد جدته وأخته».

وتوجهت برسالة إلى الطفل: «مش عاوزاك تعيط، هترجع المدرسة وهتذاكر وتكون شاطر، أشكرك يا سيادة الرئيس، إيه الجمال ده».


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