عمرو أديب عن مشروعات الطرق: في الأول بنسمع كلمة مستائين وفي الآخر محدش بيصبح على مصر

أبدى الإعلامي عمرو أديب، استغرابه مع التعامل مع مشروعات الطرق الجديدة التي تنفذها الدولة، أخذا في الاعتبار أنّ هناك مشروعات قد تكون عليها ملاحظات وجيهة في طريقة تنفيذها.



وقال خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الأحد: «محدش يقدر يقول إن كل الأشياء اللي حصلت وحشة .. ولا كل الأشياء اللي حصلت كويسة.. لكني لاحظت حاجة.. لما بنبدأ حفر الطريق تظهر كلمة المواطن مستاء وتكمل معانا كام شهر ولما الطريق يخلص متسعمش صوته».



وأشار إلى أنه عند البدء في توسعة طريق محور 26 يوليو، عبر الكثيرون عن استيائهم، لكنهم لم يعلقوا على أعمال التوسعة بعد إعادة الحركة بالطريق.



وتابع: «أنا سمعت زمان من مسئولين إن طريق المحور مستحيل يكبر بسبب ظروف الطريق وطبيعته فكانت الناس مستاءة.. دلوقتي لما المحور اتوسع وبقى 7 حارات مفيش حد قال حتى مساء الخير».



وتحدث عن توسعة الطريق الدائري، قائلا: «كانوا بيقولوا على الدائري طريق منيّل وفظيع ومتكسر دلوقتي بقى 50 حارة، ولسه العمل مستمر.. في الأول كانوا مستائين ولما الطريق اتعامل محدش قال صبح على مصر الطريق بقى كويس».



وختم ذلك بالقول: «في بداية العمل في أي طريق جديد كنا بنسمع كلمة مستائين.. دلوقتي مفيش حد بيقول مساء الخير ولا صبح على مصر.. أنا مش عاوز حد يشكر حد.. لكن عاوزك تقول لنفسك إن الطرق دي غيرت حياتك».