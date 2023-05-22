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استئناف نقل النفط من العراق إلى الأردن

وكالات
نشر في: الإثنين 22 مايو 2023 - 6:37 م | آخر تحديث: الإثنين 22 مايو 2023 - 6:37 م

أكد الأمين العام المساعد لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية حسن الحياري، اليوم الاثنين، أنه تم استئناف نقل النفط العراقي للأردن، بنفس الكميات والشروط السابقة.

ووقع الأردن والعراق، يوم الخميس الماضي، مذكرة تفاهم لتجهيز ونقل النفط الخام التي يستورد الأردن بموجبها 10 آلاف برميل يوميا على أساس معدل خام "برنت" الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد، وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل، بحسب قناة "المملكة" الأردنية.

وأضاف الحياري، أنه تم العمل على إعادة نقل النفط العراقي للأردن من خلال الصهاريج، بموجب مذكرة التفاهم المجددة بين الأردن والعراق، وبنفس الشروط المتفق عليها مسبقا، وهي قرابة 300 ألف برميل شهريا.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، فإن الكميات المستوردة من العراق تشكل نحو 7% من احتياجات المملكة من النفط الخام.

واستورد الأردن من العراق بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة العراقية لتجهيز النفط الخام منذ سبتمبر 2021 وحتى نهاية مارس الماضي، وبلغت كميات نفط قرابة الـ 4.5 ملايين برميل.


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