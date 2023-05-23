الأمم المتحدة: تراجع الوفيات الناجمة عن الطقس العاصف بفضل أنظمة الإنذار المبكر

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم الاثنين، في بداية جمعيتها العامة في جنيف إن أنظمة الإنذار المبكر ساعدت في تقليص الوفيات الناجمة عن الطقس الشديد الذي يتخلله عواصف رعدية وثلجية وموجات جفاف ودرجات حرارة مرتفعة.

وأوضحت المنظمة الأممية أن أقل من نصف دول العالم تمتلك مثل تلك الأنظمة.

وروجت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمبادرة أممية لحماية كل سكان العالم بحلول عام 2027 بأنظمة الإنذار المبكر.

وفي سبعينيات القرن الماضي، توفي أكثر من نصف مليون شخص بسبب موجات الجفاف والفيضانات والعواصف، بينما شهد العقد الأخير أقل من 200 ألف حالة وفاة.

وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس، إن فائدة أنظمة الأنذار تأكدت مؤخرا أثناء الإعصار موكا في ميانمار وبنجلاديش.

وفي الماضي، كانت هذه الأعاصير تسفر عن وفاة عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من القتلى، في حين كانت الخسائر هذه المرة مئات قليلة.

وأضاف تالاس "أنظمة الإنذار المبكر تنقذ الأرواح".