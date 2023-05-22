وزير البترول: نتنوع في استخدام الغاز الطبيعي لتحقيق مردود إيجابي على الاقتصاد القومي

قال الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة تستخدم الغاز الطبيعي بشكل جيد ومتنوع بما يحقق مردودا إيجابيا على الاقتصاد القومي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عرضها برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الغاز الطبيعي كان يُستخدم في المقام الأول في الطاقة الكهربائية، لكن مع التنوع والتطور إلى الطاقة الجديدة والمتجددة تعمل الدولة على خفض استخدامات الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء.

وأشار إلى أنه يتم في الوقت نفسه تعظيم استخدام القيمة المضافة مثل صناعات البتروكيماويات وصناعات الإسالة مع تحويل المنازل للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من أنبوبة البوتاجاز.

ونوه بأنه يتم العمل بتوسع على استخدام الغازالمضغوط كوقود بديل للبنزين.

كما أكّد وزير البترول، أن مصر من الدول الرائدة في صناعة الأسمدة في إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، ولها ترتيب وتصنيف عالمي في التصدير للخارج.

وأمس الأحد، وضع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية ، حجر الأساس لشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية (مشروع إنتاج سماد نترات الأمونيوم).

كما افتتح وحدة معالجة مياه الصرف الصناعى وإعادة استخدامه ZLD والتى تعد واحدة من أكبر وحدات معالجة مياه الصرف الصناعى والتى جاءت إقامتها ، تماشياً مع التوجه العالمى وخطة الدولة المصرية نحو تحقيق الاستدامة والتوسع فى إقامة مشروعات صديقة للبيئة.