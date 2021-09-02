الفاو: الجاموس التايلندي له دور محوري في ظهور نظم التراث الزراعي العالمية المهمة

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إن الجاموس في الأراضي الرطبة في تالي نوي في تايلند، حظى بحرف سُمي تيمنًا به في النقوش التايلندية ومدحته كتابات واحتفالات لا تعدّ ولا تحصى، ومن هنا تأتي أهميته في التقاليد الريفية في البلاد. وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون هذا الحيوان صاحب دور محوري في أولى نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية المحددة في تايلند.

ويتسم رعي الجاموس بمكانته المركزية في سبل عيش المجتمعات المحلية التي تعيش وتعمل في الأراضي الرطبة الممتدة على مساحة شاسعة في جنوب تايلند.

وقد ساهم على مرّ العصور في رسم معالم النظم الإيكولوجية وصون التنوع البيولوجي. ويؤدي دوس الجاموس باستمرار إلى تغيير مستمر في تضاريس المشهد الطبيعي المحلي، فينشئ ممرات مائية وقنوات ودروبًا ومنخفضات في جميع أنحاء الأراضي الرطبة، ما يوفر موائل تحمي الطيور المعششة ومناطق لتغذية الحيوانات.

كما تُعتبر الممرات المائية التي يخلّفها الجاموس حاجزًا طبيعيًا فعالًا أمام الحرائق خلال الموسم الجاف، ما يحد من كمية الكربون المنبعثة عن حرائق مستنقعات الخث.

ويوفر الجاموس -أيضًا- اللحوم ومنتجات الألبان للإنسان، في حين يُستخدم روثه كسماد للتربة بل وكعلف للأسماك أيضًا، التي توفر بدورها الغذاء للطيور.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة اليوم، يدعو إلى رسم استراتيجية مستقبلية "من أجل صون بعض من أكثر نظمنا الزراعية والغذائية الحيوية والهشة أيضًا، فهناك احتمال كبير بأنّ استراتيجيتكم ستشبه إلى حد كبير برنامج نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية، الذي أعدته الفاو، فهذه المناطق الفريدة تحافظ على تقاليد هامة مارسها الإنسان من أجل الاستدامة والعيش بتناغم مع الحيوانات والطبيعة".

وأوضح التقرير أن النظم الإيكولوجية الصحية والمفعمة بالحياة، بما فيها النباتات والحيوانات التي نعيش معها، تتسم بأنها لا غنى عنها في حياتنا واحتياجاتنا اليومية مثل المياه والغذاء والدواء والمأوى والطاقة. وإنّ المناطق التي حددتها المنظمة على أنها من نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية هي أماكن دام فيها ذلك التعايش وازدهر على مر القرون، بل والألفيات أيضًا، وتالي نوي في تايلند منها.