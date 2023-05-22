أول رسالة سعودية من الفضاء الخارجي: نحن الآن فى عصر التمكين والازدهار

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أرسلت أول رائدة فضاء عربية ومسلمة تطير إلى الفضاء في مهمة علمية تاريخية السعودية ريانة برناوي، أول رسالة لها من الفضاء.

وظهرت ريانة برناوي في مقطع مصور إلى جانب زميلها الآخر السعودي علي القرني، في مقطع فيديو أرسل من الفضاء.

وقالت ريانة: "شرف لنا جداً أن نكون في هذه الرحلة التاريخية كما تروننا نطفو ونحاول أن نثبت نفسنا".

وأضافت: "نحن الآن في عصر التمكين والازدهار.. ووصلنا إلى عنان السماء، وكل ما نحتاجه أن نحلم وأن نعمل على أحلامنا".

وفي مقطع آخر، ظهر رائدا الفضاء السعوديان مع طاقم العمل وتحرروا من بدلاتهم الفضائية ومقاعدهم خلال بداية الرحلة.

وبدأت السعودية مهمة فضائية تاريخية بإرسال رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة "دراجون" الفضائية.

وانطلق رائدا الفضاء السعوديان على متن الصاروخ "فالكون 9" الذي صنعته شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس" الأمريكية.