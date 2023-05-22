بكين تستدعي السفير الياباني احتجاجا على تضخيم قمة مجموعة السبع للقضايا المتعلقة بالصين

استدعى نائب وزير الخارجية الصيني سون ويدونج يوم الأحد السفير الياباني لدى الصين هيديو تارومي لتقديم احتجاج شديد اللهجة بشأن تضخيم مجموعة السبع خلال قمتها في هيروشيما للقضايا المتعلقة بالصين.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية عن سون قوله إنه بصفتها الرئيس المتناوب لمجموعة السبع هذا العام، تحالفت اليابان مع الدول المعنية لتشويه ومهاجمة الصين في سلسلة من الأنشطة وأن البيان الذي تبنته قمة هيروشيما، والذي تدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية للصين، انتهك المبادئ الأساسية وروح الوثائق السياسية الأربع الموقعة بين الصين واليابان، ويقوض سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية.

وتابع سون أن "الصين غير راضية بشدة وتعارض ذلك بصرامة".

وحث الدبلوماسي الصيني مجموعة السبع على مواكبة تيار العصر المتمثل في الانفتاح والشمولية، ووقف التحالفات وتشكيل التكتلات الحصرية، ووقف احتواء الدول الأخرى، والتوقف عن خلق المواجهة بين التكتلات وتأجيجها.

ودعا اليابان إلى الفهم الصحيح للصين، وممارسة الاستقلال الاستراتيجي، والالتزام بمبادئ الوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان، وتعزيز العلاقات الثنائية بطريقة حقيقية وبناءة.