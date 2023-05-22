كورت كوبين: غيتار حطمه نجم فرقة نيرفانا الموسيقية يباع مقابل 600 ألف دولار

وجرى إعادة تجميع الغيتار، لكن لم يعد قابلا للاستخدام.

ووقع على الغيتار المكسور جميع أعضاء الفرقة الثلاثة بعلامة فضية. كما يحتوي على نقش عاطفي من كوبين لصديقه والمتعاون الموسيقي مارك لانيغان، الذي توفي العام الماضي.

وقّع كوبين، الذي غالبا ما أخطأ في كتابة اسمه، على الآلة بـ "كوردت كوبين".

ومن المعروف أن كوبين حطّم عددا من غيتارات "فندر ستراتوكاستر" خلال مسيرته المهنية.

وقال كودي فريدريك، من مزادات جوليان، لوكالة فرانس برس: "كان الرجل غاضبا ويمكن أن تشعر بذلك على خشبة المسرح. وستشعر من خلال الطريقة التي يتعامل بها مع آلاته".

طُرح غيتار "فندر ستراتوكاستر" للبيع بسعر تقديري يتراوح بين 60 ألف دولار و 80 ألف دولار. ووصف جوليان العرض الختامي البالغ 596,900 دولار بأنه "مذهل".

وفقا لدار المزادات، أعطى كوبين الغيتار إلى لانيغان أثناء جولة أمريكا الشمالية في جولة ألبوم "نيرفانا نيفرمايند" في عام 1992.