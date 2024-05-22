واشنطن: موسكو أطلقت على الأرجح سلاحا فضائيا إلى المدار الأسبوع الماضي

قالت الولايات المتحدة إن روسيا أطلقت سلاحا فضائيا على الأرجح، قادرا على مهاجمة أقمار اصطناعية أخرى في مدار أرضي منخفض، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) بات رايدر الثلاثاء.

وأضاف رايدر أن الإطلاق تم في 16 مايو، والقمر الاصطناعي الروسي الآن في نفس مدار قمر اصطناعي حكومي أمريكي.

وعندما سئل عما إذا كان القمر الاصطناعي الروسي يهدد القمر الاصطناعي الأمريكي، قال رايدر: "حسنا، إنه سلاح دفاع فضائي في نفس مدار قمر اصطناعي حكومي أمريكي".

وكان ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة روبرت وود قد أعرب في وقت سابق عن آراء مماثلة لآراء رايدر.

وذكر البنتاجون أنها ليست المرة الأولى التي تطلق فيها روسيا مثل هذه الأسلحة الفضائية، في إشارة إلى عامي 2019 و 2022.

وفشل قرار للأمم المتحدة قدمته روسيا ضد سباق التسلح في الفضاء في مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين.

وحصل مشروع القرار على سبعة أصوات مؤيدة، بينما صوتت سبع دول، من بينها الولايات المتحدة، ضده.

واتهم وود موسكو باستخدام أساليب تلاعب بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (فيتو) ضد قرار أمريكي ضد الأسلحة النووية في الفضاء الشهر الماضي.

وفي فبراير، حذرت تقارير في الولايات المتحدة من طموحات روسيا النووية في الفضاء، مشيرة إلى أن الإمكانات النووية للأسلحة الموجهة حيال الأقمار الاصطناعية يمكن أن تشكل تهديدا للأمن القومي والدولي.

وردت الحكومة الأمريكية على التقارير، متهمة روسيا بتطوير قدرات عسكرية لاستخدامها ضد الأقمار الاصطناعية، حيث أكد الرئيس جو بايدن أنه لا يوجد خطر نووي يواجه الأمريكيين أو غيرهم في أي مكان في العالم.

ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التقارير وقال إن روسيا تعارض نشر أسلحة نووية في الفضاء.