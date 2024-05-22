محكمة ألمانية تتهم خمسة من نشطاء المناخ بالانتماء لجماعة إجرامية

وجه المدعي العام في ألمانيا اتهاما لخمسة أعضاء من مجموعة الجيل الأخير الناشطة في مجال المناخ للاشتباه في تشكيل منظمة إجرامية، وفقا لبيان صدر اليوم الثلاثاء.



وتستند الاتهامات على هجمات على مصفاة نفط تابعة لشركة "بي سي كيه" في شفيدت في براندنبورج شمال شرقي برلين، ومطار "بي إي أر" بالعاصمة ومتحف باربريني في بوتسدام خارج برلين، خلال الفترة بين أبريل 2022 ومايو 2023.



كما وجه المدعي العام في مدينة نويروبين في براندنبورج اتهامات لهم بتعطيل الأعمال العامة والإكراه والإضرار بالممتلكات.



وقال مكتب المدعي العام" إن الاتهامات تتعلق بأن المتهمين أعضاء في جماعة فرعية من -الجيل الأخير- والذين بخلاف باقي مجموعة -الجيل الأخير-أعلنوا عن رغبتهم في ارتكاب جرائم اعتداء ذات ثقل معين وشاركوا فيها".

وفي أعقاب الإضطرابات، نفذ المحققون مداهمات في عدة ولايات تستهدف أعضاء المجموعة في عام 2022.



وفي قضية مشابهة في مكان آخر من ألمانيا،يحقق الادعاء العام في ميونيخ و فلينسبورج أنشطة مجموعة الجيل الأخير للاشتباه في عضويتهم في جماعة إجرامية.

وبدأت المجموعة الاحتجاجات بإغلاق الشوارع منذ أكثر من عامين، كما نظمت احتجاجات في المتاحف والملاعب والوزارات.

وتريد مجموعة الجيل الأخير دفع السياسيين إلى اتخاذ إجراءاتحاسمة بشكل أكبر لمواجهة تغير المناخ.