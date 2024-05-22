مدير وكالة الطاقة الذرية: مصرع رئيسي أوقف المحادثات النووية مع إيران

قال رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، إن حادث سقوط المروحية التي تقل مسئولين إيرانيين ومصرع من فيها تسبب في توقف محادثات الوكالة مع طهران.

ونقلت وكالة «رويترز» عن جروسي، قوله: «وفاة الرئيس ووزير الخارجية الإيرانيين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر تسبب في توقف في محادثات تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة مع طهران بشأن تعزيز التعاون بينهما».

وأضاف في العاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث شارك في مؤتمر نووي: «إنهم في فترة حداد ويجب أن أحترم هذا».

وتابع المسئول بوكالة الطاقة «لكن بمجرد انتهائها، سنتواصل مرة أخرى»، واصفا الأمر بأنه «توقف مؤقت يأمل أن ينتهي في غضون أيام».

وفي الثامن من مايو الجاري، قال جروسي، عقب عودته من زيارة لإيران، إن طهران والوكالة ستواصلان محادثات بهدف إنهاء الجمود بشأن قضايا عديدة معلقة بين الطرفين، وإن عليهما إبرام اتفاق بشأن حزمة إجراءات لحلها قريبا.

وأوضح المدير العام للوكالة أن إيران والوكالة تحاولان الاتفاق على ما وصفها بـ«تدابير ملموسة» يمكن لطهران اتخاذها في الوقت الحالي بدلا من إبرام اتفاق جديد.

وشدد مدير الوكالة على أن «الوضع الراهن غير مرض على الإطلاق»، مضيفًا: «نحن عمليا في طريق مسدود... ويجب أن يتغير ذلك».