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رئيس أركان الجيش الإندونيسي يلتقي نظيره الأمريكي في البنتاجون

جاكرتا - د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 مايو 2024 - 12:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مايو 2024 - 12:06 م

التقى رئيس أركان الجيش الإندونيسي، الجنرال مارولي سيمانجونتاك نظيره الأمريكي، الجنرال راندي إيه جورج، في البنتاجون، في "مقاطعة أرلنجتون" بولاية "فيرجينيا"، في وقت مبكر من هذا الأسبوع لبحث التعاون الدفاعي.

وكان هذا أول اجتماع بين الجنرال مارولي برئيس أركان الجيش الأمريكي لإجراء محادثات حول قضايا، متعلقة بالتعاون الدفاعي، منذ تنصيبه من قبل الرئيس، جوكو ويدودو، في 29 نوفمبر 2023 ، حسب وكالة "انتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم الأربعاء.

وفي الاجتماع، تبادل الجنرال مارولي وجهات النظر حول العديد من مجالات التعاون بين إندونيسيا وقوات الدفاع الأمريكية، حسب بيان صحفي صادر عن الجيش الإندونيسي والذي تم نشره أمس الثلاثاء.

ومن بين مجالات التعاون التي ناقشها الجانبان في الاجتماع، تدريبات عسكرية مشتركة وبرامج تبادل الأفرد العسكريين والمعرفة.

ونقل عن الجنرال جورج قوله في الاجتماع إن أمريكا ملتزمة بدعم محاولات إندونيسيا لتعزيز قدرتها الدفاعية.


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