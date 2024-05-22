وزير الدفاع البريطاني: الصين تعمل على تزويد روسيا بمعدات قتالية في حربها ضد أوكرانيا

اتهم وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، الصين بالعمل على تزويد روسيا بمعدات قتالية في حربها ضد أوكرانيا.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن شابس أدلى بهذه التصريحات في خطاب ألقاه في مؤتمر دفاعي في لندن، وأشار فيه إلى أن نمو التجارة بين الدولتين الجارتين قد اتسع ليشمل معدات ذات تطبيقات عسكرية أكثر وضوحا.

وقال شابس، اليوم الأربعاء: "يمكنني، اليوم، الكشف عن أننا نملك أدلة على أن روسيا والصين تتعاونان في مجال المعدات القتالية لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا"، مضيفا: "إنهما يحميان ظهر كل منهما الأخرى."

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت الصين من مغبة تجارتها مع روسيا، وهددت بفرض عقوبات على البنوك التي تدعم آلة الحرب الروسية.

وبرغم ذلك تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال زيارة قام بها نظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الشهر للصين، بتوسيع التعاون مع موسكو للتصدي لما وصفاه بمحاولات الاحتواء التي تمارسها الولايات المتحدة.

وحذر شابس، في خطابه من أن روسيا والصين، بالإضافة إلى إيران وكوريا الشمالية: "تعمل معا بشكل متزايد".

وحث أعضاء حلف شمال الأطلسي على "توخي اليقظة" وزيادة الإنفاق الدفاعي.

وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك قد أعلن الشهر الماضي أن المملكة المتحدة ستزيد من انفاقها الدفاعي ليصل إلى 2.5% من الناتج المحلى الإجمالي بحلول عام 2030، مقارنة بنسبته الحالية التي تصل إلى 2.3%.