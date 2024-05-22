السوداني: رحيل إبراهيم رئيسي شكل خسارة للمنطقة وليس لإيران فقط

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بأن رحيل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادثة سقوط طائرة مروحية شكل خسارة للمنطقة وليس لإيران فقط كونه شخصية عملت بكفاءة ومسؤولية من أجل السلام والتعاون بين جميع دول المنطقة.

وجدد رئيس الحكومة العراقية خلال تقديم التعازي إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، تضامن العراق ووقوفه حكومة وشعبا مع إيران في هذه الأوقات العصيبة.

وقال إن العراق كان بانتظار زيارة رسمية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، نهاية الشهر الحالي وشكل رحيله المؤلم خسارة للمنطقة وليس لإيران فقط كونه شخصية عملت بكفاءة ومسؤولية من أجل السلام والتعاون بين جميع دول المنطقة.

كما أشاد بالمكانة والخدمات الملموسة للرئيس الراحل التي قدمها للشعب الإيراني، ولجهود السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، وعمله على توثيق الشراكات المثمرة مع العراق وباقي بلدان المنطقة.

كما أشاد بعمق العلاقات بين البلدين والتأكيد على الاستمرار في تفعيل الاتفاقات الثنائية بينهما.

ومن جانبه، أكد خامنئي، متانة العلاقات بين الجمهورية الإسلامية والعراق واستمرار إيران بذات النهج في التعاون ورعاية المصالح الثنائية.

وقال إن الجمهورية الإسلامية، برحيل رئيسي، قد فقدت شخصية بارزة، حيث كان مسؤولاً كفؤاً ومتفانياً في عمله.

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، قد وصل اليوم إلى إيران برفقة وفد رفيع المستوى للمشاركة في تشييع جثمان الرئيس الإيراني ورفاقه، وتقديم التعازي للقيادة الإيرانية بهذا الحادث.