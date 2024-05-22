رئيس وزراء الصين يؤكد أهمية الدعم المالي للاقتصاد الحقيقي

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أكد رئيس وزراء الصين، لي تشيانج، أهمية دور القطاع المالي في خدمة الاقتصاد الحقيقي، داعيا إلى بذل الجهود لتعزيز التنمية عالية الجودة للقطاع.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن "لي"، وهو أيضا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة المالية المركزية، أدلى بهذه التصريحات في خضم إصداره توجيهات بشأن العمل المالي المحلي.

ودعا "لي" إلى بذل الجهود من أجل الحفاظ على القيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب بالنسبة للعمل المالي، ومواصلة الالتزام بمسار التنمية المالية ذات الخصائص الصينية.

ودعا "لي" إلى بذل الجهود للقيام بعمل جيد في مجالات تمويل التكنولوجيا والتمويل الأخضر والتمويل الشامل وتمويل المعاشات التقاعدية والتمويل الرقمي، وتنسيق الانفتاح المالي والأمن، وتسريع بناء نظام مالي حديث بخصائص صينية.

كما أكد "لي" على ضرورة استكمال إصلاح آليات الإدارة المالية المحلية في الموعد المحدد، وتعزيز الرقابة المنتظمة على المؤسسات المالية المحلية، والحماية من المخاطر المالية النظامية.