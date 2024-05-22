ورشة عمل تدريبية لصناعة الأفلام التسجيلية في مركز شباب دمياط

نظمت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، مسابقة وورشة عمل خاصة بصناعة الأفلام التسجيلية، في مركز شباب دمياط، بحضور عدد من صناع الأفلام التسجيلية بدمياط.

وأوضحت إيمان الحصري، مدير إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن ورشة العمل تضمنت تعريف بالأفلام التسجيلية، منذ نشأة الأفلام التسجيلية، وكانت مدة عرض الفيلم تتراوح ما بين دقيقتين حتى وصلت إلى ساعة وما يزيد على الساعتين، أيضاً وبدأت السينما التسجيلية تنتشر في أوروبا، وفي كل أرجاء العالم، أيضا تضمنت ورشة العمل كيفية صناعة فيلم تسجيلي، باستخدامات بسيطة، خاصة بعد التصور التكنولوجي الذي وصلنا له الآن، وهو ما يجعل انتاج فيلم تسجيلي سهلا، ولكن مع مشاهدة ودراسة الأفلام التسجيلية في كل عصورها.



وتم عرض 5 أفلام تسجيلية في ورشة العمل، وهي أفلام « شبار الجوبية» للمخرج محمد شميس، وفيلم « رحلة في عالم الحدادة» للمخرجة مي الهندي، وفيلم « رائد الأنتيك» اخراج نورا طارق، وفيلم « هواة الصيد» اخراج محمد الطويل، وفيلم « القاهرة » اخراج رحمة أبو يوسف، والأفلام تناولت مهن وحرف وعادات دمياطية، ونالت اعجاب الحاضرين، وظهر ذلك أثناء المناقشة المفتوحة لكل فيلم على حدة.