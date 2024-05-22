ترحيل 3500 مهاجر أفغاني من إيران وباكستان

أعلنت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن في أفغانستان عودة 2769 مهاجرا أفغانيا، من إيران و665 آخرين من باكستان، إلى البلاد، طوعا أو قسرا.

وطبقا لبيان صادر عن الوزارة، على منصة التواصل الاجتماعي/إكس/، فإن هؤلاء المهاجرين دخلوا البلاد، من خلال حدود "إسلام قلعة" و"تورخام" يومي 20 و21 أيار/مايو، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة، أن 1189 من المهاجرين العائدين، من إيران وباكستان، تم إحالتهم إلى المنظمة الدولية للهجرة؛ للحصول على مساعدات غذائية وغير غدائية.

وعلى الرغم من ردود الفعل المستمرة من جانب منظمات حقوق الإنسان، فإن طرد المهاجرين الأفغان من إيران وباكستان لا يزال مستمرا.

وكان حوالي ثلاثة آلاف مهاجر أفغاني، قد تم طردهم سابقا من إيران وباكستان وعادوا بعد ذلك إلى البلاد.