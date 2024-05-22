الداخلية الألمانية تحمل شبكة روسية مسؤولية حملة تضليل تتعلق باقتباسات مزيفة

نسبت وزارة الداخلية الألمانية حملة تضليل تتعلق باقتباسات مزيفة لمشاهير ألمان إلى شبكة روسية تسمى "Doppelgänger" "الشبيه"، والتي تم اكتشافها عام 2022.

وقال متحدث باسم الوزارة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التكتيكات الجديدة للحملة شملت أيضا اقتباسات كاذبة "وضعت على لسان شخصيات بارزة في مجال الترفيه".

وذكر المتحدث أنه انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الاقتباسات المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تلك التي نُسبت إلى الممثل تيل شفايجر أو مغني فريق "رامشتاين" تيل ليندمان حول أوكرانيا، مضيفا أنه تم أيضا نشر تلك الاقتباسات، التي تكون مرفقة بصور للأفراد المنسوبة إليها، كإعلانات على فيسبوك.

وقال المتحدث إن الوزارة تدرك أن حملة "الشبيه لا تزال نشطة ولا تستخدم فقط التكتيك الأصلي الذي يحمل اسمها لتقليد المواقع الإلكترونية لوسائل إعلام عالية الجودة ومؤسسات عامة موجودة منذ فترة طويلة"، مضيفا أن الوزارة تتابع التطورات وتتواصل مع منصات وشركاء دوليين.

وتم الكشف عن حملة "الشبيه" عام 2022. وفي العديد من دول الاتحاد الأوروبي انتشرت مواقع إلكترونية مزيفة تحاكي وسائل إعلام أو مؤسسات موجودة بالفعل. وفي نهاية تموز/يوليو 2023 أدرج الاتحاد الأوروبي على قائمة عقوباته خمس منظمات مرتبطة بالدولة الروسية وسبعة أشخاص كأطراف مسؤولة عن تلك الحملة.