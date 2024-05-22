الرئيس الباكستاني يؤكد التزام بلاده الصارم بمبدأ صين واحدة

أكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، مجددا على التزام بلاده الصارم بمبدأ "صين واحدة"، حيث تختار البلاد دائما "الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ"، بحسب ما نقلته عنه وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية، اليوم الاربعاء.

وقال الرئيس في مقابلة أجريت مع وسائل إعلام صينية ونشرت اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ73 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وباكستان، إن "الشعب الباكستاني أحب الصين بسبب "عدم وجود شروط بيننا".

وفي إشارة إلى العلاقة بين الزعماء السابقين للبلدين، قال زرداري: "لقد طلب والد زوجتي الراحل، رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق ذو الفقار علي بوتو، من الأمة أن تنظر ناحية الشرق، وأن تتطلع نحو الصين".

وأكد الرئيس الباكستاني، الذي زار الصين تسع مرات خلال فترة ولايته الأولى كرئيس للبلاد، موقف باكستان المتمثل في التمسك بمبدأ " صين واحدة"، ورفض أي شكل من أشكال "استقلال تايوان".