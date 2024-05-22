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الممثل الخاص للرئيس الصيني يحضر مراسم تأبين الرئيس الإيراني الراحل

بكين- (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 22 مايو 2024 - 4:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مايو 2024 - 4:01 م

يعتزم تشانج قوه تشينج الممثل الخاص للرئيس الصيني شي جين بينج، حضور مراسم تأبين الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، في طهران اليوم الأربعاء، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، اليوم.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن تشانج هو عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس مجلس الدولة.

ولقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حتفه في حادث تحطم طائرة مروحية يوم الأحد الماضي بمنطقة ورزقان في محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غربي إيران.

وكان على متن المروحية أيضا وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، والعميد سيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية الرئيس، وعنصر من عناصر الحرس الثوري من فيلق أنصار المهدي، والطيار ومساعد الطيار ومسؤول فني.

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