مجموعة من مساهمي تسلا يدعون إلى رفض حزمة مكافآت ماسك الضخمة المقترحة

حثت مجموعة من مساهمي شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا باقي المساهمين على رفض حزمة مكافآت رئيس الشركة إيلون ماسك البالغة قيمتها عدة مليارات من الدولارات، قائلة إن هذه الدعوة هي الأفضل لخدمة مصالح الشركة.

كما دعت المجموعة التي تضم أيضا براد لاندر مراقب مدينة نيويورك المساهمين غلى رفض إعادة انتخاب أعضاء في مجلس الإدارة وبينهم شقيق ماسك وجيمس موردوخ المسؤول السابق في شركة الإعلام فوكس القرن الحادي والعشرين.

وفي خطاب، أعربت المجموعة عن قلقها من تراجع أداء تسلا مقارنة بالشركات المنافسة والسوق بشكل عام، حيث أرجعت ذلك إلى عدد من المشروعات والقرارات المثيرة للجدل لإيلون ماسك، بما في ذلك الاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي تويتر سابقا وأكس حاليا. كما أشار الخطاب إلى المشكلات القانونية والشخصية.

وأضاف الخطاب "كانت سمعة تسلا مرتبطة بشدة مع سمعة إيلون ماسك، وهناك دلائل تشير إلى أن التدفق المستمر للتغطية الصحفية السلبية المتعلقة بماسك أدى إلى انخفاض سمعة الشركة بين العملاء، مما كان له تأثيره السلبي على النتائج النهائية لشركة تسلا".

وشددت مجموعة المساهمين أيضا على أن التصديق على حزمة مكافآت ماسك الضخمة لن يخدم نمو واستقرار تسلا على المدى الطويل.

يذكر أن حزمة مكافآت ماسك وهي عبارة عن كمية من أسهم الشركة كانت تقدر بنحو 56 مليار دولار والآن تصل إلى حوالي 64 مليار دولار. ووافق عليها المساهمون في كانون الثاني/يناير 2018، ولكن إحدى المحاكم الأمريكية ألغتها بدعوى أنها غير عادلة، قبل أن يعيد ماسك الرئيس التنفيذي ومالك حصة الأغلبية في الشركة طرحها من جديد على المساهمين.