 ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بمعاهد الشرقية الأزهرية دون شكاوى - بوابة الشروق
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ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بمعاهد الشرقية الأزهرية دون شكاوى

فاطمة الديب
نشر في: الأربعاء 22 مايو 2024 - 11:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 مايو 2024 - 11:46 ص

قال الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن المنطقة قد اختتمت اليوم الأربعاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، وسط حالة من الهدوء والانضباط بجميع اللجان دون رصد أية شكاوى تتعلق بالأسئلة.

وأدى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة الشرقية، امتحانات اليوم الختامي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024 في مادتي اللغة الإنجليزية ومادة المستوى الرفيع.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، سير الامتحانات بعدد من لجان إدارة مشتول السوق التعليمية، مؤكدا أن الأسئلة جاءت مطابقة للمناهج المقررة.

ووجه رئيس المنطقة، بسرعة إنهاء أعمال التصحيح والرصد؛ تمهيدا لإعلان النتائج.

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