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صرحت رحاب توفيق، مدير عام فرع ثقافة المنيا، بأن الهيئة العامة لقصور الثقافة بإقليم وسط الصعيد الثقافي تقيم باقة من الفعاليات الثقافية والفنية لمناقشة أسباب ومخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأضافت أن قصر ثقافة أبوقرقاص يتابع فعاليات الأسبوع الثقافي حول الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على النشء ضمن أنشطة ثقافة القرية، وذلك بالتعاون مع إدارة الشباب والرياضة والمجلس المحلي.

وتضمنت فعاليات اليوم ندوة ثقافية عن أسباب ومخاطر الهجرة غير الشرعية بمركز شباب بني عبيد.

وتحدث في الندوة الشاعر جابر الزهيري، عضو اتحاد كتاب مصر، عن الفرق بين الهجرات التي يقرها الدين والقانون والمجتمع وبين الهجرات غير الشرعية التي تكلف المهاجر حياته في أغلب الأحيان.

ثم تحدثت الأديبة انتصار شاهين عن أن إتقان العمل في الداخل يؤدي إلى زيادة الدخل مما يقلص التفكير في الهجرة لدى الشباب.

أعقب ذلك إقامة أمسية شعرية شارك فيها جابر الزهيري وانتصار شاهين ووائل السيد، بالإضافة إلى ورشة لاكتشاف المواهب قدم خلالها الحضور إنشادًا دينيًا من مواهب مركز الشباب.

وتزامن ذلك مع عرض فيلم "التسامح" بإشراف إخلاص طه، مدربة نادي التكنولوجيا، وورشة فنية للرسم بإشراف الفنان التشكيلي إبراهيم عثمان.