نائب محافظ بنى سويف: تعزيز مشروعات الدواجن لتوفيرها للمستهلكين بأسعار مناسبة

عقد اليوم الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا لمتابعة سير العمل في مشروعات الدواجن شرق النيل، وبحث سبل تعزيز عوائد المشروع لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير منتجاتها للمستهلكين بأسعار مناسبة.

حضر الاجتماع اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، الدكتور أحمد الجبالي، وكيل وزارة الطب البيطري، المهندس هاني عبد الموجود، مدير مشروعات الدواجن، والدكتور أحمد عبد العظيم، مدير محطة الدواجن الرومي، بالإضافة إلى مديرو الحسابات والشؤون المالية بديوان عام المحافظة.

تم خلال الاجتماع استعراض التقارير المفصلة حول الوضع الحالي للمشروع ومعدلات الإنتاج من الدواجن وبيض المائدة والدجاج الرومي، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المشروع ووسائل التغلب عليها، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف.

أكد الدكتور عاصم سلامة على أهمية متابعة تنفيذ خطط العمل بانتظام لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق لتحقيق النجاح المطلوب.