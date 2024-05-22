تقرير: تراجع حوادث غرق السفن وزيادة هجمات القراصنة في العالم

أظهر تقرير لشركة التأمين الألمانية آليانز كوميرشال اليوم الأربعاء تراجع عدد السفن التي تعرضت للغرق في العام الماضي إلى مستوى قياسي، في حين زادت مخاطر القرصنة.

وبحسب التقرير السنوي عن مخاطر الملاحة البحرية فإن 26 سفينة كبيرة فقط تعرضت للغرق، وهو ما يقل بنحو الثلث عن العام السابق، ويقل بنسبة 70% عن مستواه قبل عشر سنوات.

وبحسب تقرير أليانز كوميرشال فإن حركة الملاحة البحرية أصبحت مؤخرا أكثر أمنا، رغم تزايد مخاطر القرصنة.

وفي العام الماضي تم رصد 120 هجوم قرصنة في مختلف أنحاء العالم، بزيادة قدرها 5 هجمات عن 2022.

وذكر التقرير إن مياه خليج غينيا في غرب أفريقيا هي الأشد خطورة بالنسبة للقرصنة، يليها مضيق سنغافورة في جنوب شرق آسيا.

وبحسب التقرير السنوي، فإن القلق تزايد من نمو القرصنة في منطقة القرن الأفريقي، حيث هاجم قراصنة صوماليون إحدى السفن في ديسمبر 2023 لأول مرة منذ 6 سنوات، ثم تعددت الهجمات بعد ذلك.

ويشير خبراء بحريون في آليانز إلى أن القراصنة الصوماليين اكتسبوا جرأة بسبب الهجمات العديدة التي نفذتها ميليشيات جماعة الحوثيين اليمنية على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

في الوقت نفسه فإن الحروب المستمرة في غزة وأوكرانيا كان لها تأثير مباشر على أمن وسلامة النقل البحري من خلال خلق أو زيادة التداعيات الخطيرة.

وأشار معدو التقرير إلى ما يسمى "أسطول الظل" الدولي الذي يضم ما بين 600 و1400 ناقلة نفط لتصدير النفط الروسي والتي تعرضت على الأقل لخمسين حادث منها حوادث نشوب حريق وتصادم وتسرب نفطي..