الإسكان تنفي ما تردد عن تأسيسها شركة لتأجير الوحدات السكنية الشاغرة

نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حول تأسيس الوزارة شركة لتأجير الوحدات السكنية الشاغرة في السوق المحلية المطروحة للإيجار من جانب ملاكها، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة.

وناشدت وزارة الإسكان، جميع وسائل الإعلام والمواطنين، الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية التي تتيحها الوزارة، مؤكدة أنها غير مسئولة عن أي تصريحات تنشرها وسائل الإعلام، وتكون غير صادرة عن المصادر الرسمية بالوزارة.

كما أكدت أنها تعمل من خلال الجهات التابعة لها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير مختلف الوحدات السكنية بأنماطها المتنوعة، بما يتلاءم مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وهناك أدوات معلومة ومعروفة للحصول على تلك الوحدات، والتي استفاد منها مئات الآلاف من المواطنين