تنظيم تدريب حول منظومة كارت الفلاح في الوادي الجديد

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه تم تنظيم تدريب حول منظومة "كارت الفلاح" لمستخدمي أجهزة الحصر الزراعي والتابلت في مركز الخارجة وباريس، في إطار توجه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عمليات توزيع الأسمدة الزراعية بهدف وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها من المزارعين، وذلك من خلال إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة تتيح ميكنة جميع الإجراءات وتنفيذ ومتابعة خطط توزيع الأسمدة.

وأوضح أن التدريب شمل المهندسين والمشرفين الزراعيين بالجمعيات والوحدات الزراعية، وكيفية إجراء الحصر الزراعي الشتوي والصيفي إلكترونيا عن طريق التابلت بالنظام الجديد، وذلك على الحيازات الخاصة والتعديلات الجديدة في المنظومة لسهولة التسجيل للحيازات ومتابعة المشاكل الخاصة بالحيازات عموماً، وكيفية إنشاء التعديل الحيازي الإلكتروني عن طريق معالجة طلبات تصحيح الحيازات، وكيفية إجراء استمارة تعديل الحيازة إلكترونيا، وكيفية إرفاق المستندات القانونية وتحميلها إلكترونيا على المنظومة وإغلاق التشغيلات وإرسالها للإدارة والمديرية.



