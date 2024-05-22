رئيس جامعة المنيا يفتتح المهرجان الكشفي والإرشادي السادس المجمع لعشائر الجوالة بالكليات

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي السادس المجمع لعشائر جوالي وجوالات كليات الجامعة، تحت شعار "سيناء في القلب"، والذي أقامته الإدارة العامة لرعاية الطلاب، " إدارة الجوالة والخدمة العامة " بمخيم الجوالة بالحرم الجامعي.

وجاء ذلك بحضور عمداء الكليات، ووكلائها، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحمد حسن مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، ومنسقي الأنشطة، ومديري الإدارات بالإدارة العامة، ومديري رعاية الطلاب بالكليات، وعشائر جوالي وجوالات الجامعة.

وبدأت الفعاليات بطابور عرض تقدمه طلاب كليات الجامعة، حاملين أعلام مصر، وجامعاتهم، وكلياتهم، بالإضافة إلى صور تحمل أسماء شهداء محافظة المنيا، الذين ضحوا بأرواحهم فداءًا لأرض سيناء.

وعبَرت فكرة المهرجان عما تشهده أرض سيناء من مشروعات قومية، وتنموية أطلقتها قيادة الدولة، حيث شمل المهرجان على معرض تضمن عرض لتلك المشروعات المتعددة؛ إعلاءً لقيم الولاء والانتماء للوطن، والتوعية بما يحدث من إنجازات حقيقة على أرض الواقع.

وأشاد رئيس الجامعة، بفكرة المهرجان، والتنظيم الرائع له، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص من خلال شتى فعالياتها، لتعزيز قيم الولاء للوطن لدى الطلاب، وتثقيفهم بعظم المشروعات القومية التي غيرت ملامح الحياة على أرض الفيروز.

كما قدم رئيس الجامعة شكره لإدارة رعاية الطلاب، وإدارة الجوالة والخدمة العامة، ولجميع الإدارات لما يقومون به من أنشطة هادفة تخدم طلاب الجامعة وتسهم في صقل شخصيتهم.

وعقب انتهاء افتتاح المهرجان، تفقد رئيس الجامعة، أعمال الطلاب بالمعرض المقام داخل المُخيم، مشيدًا بأعمالهم المتنوعة التي تعكس وعيهم وثقافتهم.

وتميزت أرض المهرجان الكشفية بالطابع السيناوي، وقدمت عشائر الجوالات فقرات ذات الفلكلور الشعبي المميز للقبائل البدوية من خلال الكرنفال المُنظم.

فيما شملت مجالات المهرجان أيضًا تقديم أعمال فنية مبتكرة، ومجلات حائط تُبرز قيمة سيناء وما تحقق بها، احتوت كذلك مجالات التسابق في هذا المهرجان الكشفي على مجال تنمية البيئة وخدمة المجتمع، وقام جوالي وجوالات الجامعة بزراعة عدد 36 شجرة مُثمرة، داخل مخيم الجوالة الدائم.