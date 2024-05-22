إلهام شاهين تشارك في حفل ختام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

حضرت الفنانة إلهام شاهين، الرئيس الشرفي للدورة الثانية من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، حفل ختام المهرجان على المسرح المكشوف بدار أوبرا القاهرة.

وحضر حفل الختام أيضا عددا من الفنانين منهم سلوى محمد علي، ومديرتا المهرجان المخرجة عبير علي حزين، والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم.

وتترأس المهرجان الممثلة والمخرجة عبير لطفي، وتحمل هذه الدورة اسم الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، وتنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهى مؤسسة ثقافية غير ربحية ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة، ويدعمه عدد كبير من الشركاء المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والأثار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمجلس الأعلى للثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، وأكاديمية الفنون، ودار الأوبرا المصرية، والمركز القومي للترجمة، والمركز الثقافي الإسباني، والمعهد الثقافي الفرنسي، والمركز الثقافي النمساوي، ومعهد جوتة الألماني.