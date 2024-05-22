مطروح: تنظيم مؤتمر للتعريف بماهية التعاون الإنتاجي وأهميته

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مؤتمرًا للتعريف بماهية التعاون الإنتاجي وأهميته، بحضور صبري عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي، وإيهاب حسان، مدير عام الاتحاد التعاوني الإنتاجي، والدكتورة دار السلام حسين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والمهندس حسام صالح، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد محافظ مطروح أن الهدف من إقامة المؤتمر هو التعريف بماهية التعاون الإنتاجي وأهميته في خدمة الاقتصاد القومي من خلال 14 قطاعًا حرفيًا وخدميًا متنوعًا، تساهم جميعها في مجالات التنمية، لتوفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطن المصري. وأشار إلى أهمية مشاركة الاتحاد التعاوني الإنتاجي بما يضمه من عضوية وجمعيات، وما تم توفيره من فرص عمل للمواطنين.

كما شدد على دور المرأة في خطوات التنمية ودعم مشاركتها في هذه الجمعيات بما يتفق مع استراتيجية الدولة في تمثيل المرأة في جميع النواحي. وأضاف أن الهدف من مشروعات الاتحاد التعاوني الإنتاجي هو توفير مزيد من المشروعات لإتاحة سبل الحياة الكريمة للإنسان.

وأكد على دعم المحافظة لدور الاتحاد والترحيب بأوجه التعاون من خلال الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة كمديرية التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات، والحاجة لتوفير مزيد من فرص العمل والمشروعات الإنتاجية وصولاً إلى أقصى القرى والتجمعات الصحراوية. وتمنى الخروج بتوصيات تهدف إلى مزيد من التعريف بدور الاتحاد وأهمية المشاركة في إقامة المشروعات وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المنشودة والمستدامة.

ورحب مسئولو الاتحاد بالتعاون مع محافظة مطروح، مع مقترح إقامة معارض لمنتجات الشباب والتوسع في أنشطة جمعيات الاتحاد التعاوني بالمحافظة.