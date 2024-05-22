خبراء من مجلس أوروبا ينددون بقانون النفوذ الأجنبي في جورجيا

انتقد خبراء من مجلس أوروبا قانونا مثيرا للجدل بشأن كشف التمويل الأجنبي في جمهورية جورجيا في جنوب القوقاز باعتباره غير ديمقراطي.

وجاء في بيان نشرته لجنة فينيسيا التابعة للمجلس مساء الثلاثاء في ستراسبورج، وهي هيئة استشارية معنية بسيادة القانون، إنه يجب سحب قانون الشفافية فيما يتعلق بالنفوذ الأجنبي.

وعلى الرغم من أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية، وافقت الأغلبية الحاكمة لحزب الحلم الجورجي الأسبوع الماضي على القانون، الذي يسعى إلى الحد من التأثير الأجنبي على المنظمات غير الحكومية، وتشديد المساءلة لمنظمات الإغاثة ووسائل الإعلام المستقلة التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.

وجاء في رأي لجنة الخبراء: "توصي لجنة فينيسيا بشدة بإلغاء القانون في شكله الحالي، لأن عيوبه الأساسية ستنطوي على عواقب سلبية كبيرة على حرية تكوين الجمعيات والتعبير والحق في الخصوصية والحق في المشاركة في الشؤون العامة وكذلك حظر التمييز".

وتابعت: "في نهاية المطاف، سيؤثر ذلك على النقاش العام المفتوح والمستنير والتعددية والديمقراطية"، مضيفة أن اللجنة "تأسف لأن البرلمان الجورجي لم ينتظر رأيها قبل اعتماد القانون".

وقالت لجنة فينيسيا إنها تعتبر القانون غير متوافق مع المعايير الديمقراطية الأوروبية ومعايير حقوق الإنسان. وانتقدت أيضا عدم الوفاء بالمتطلبات الأوروبية للتشريع الديمقراطي، وذلك مثلا لأنه لم يكن هناك نقاش عام أو تشاور حقيقي.