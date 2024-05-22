رياضة دمياط تنظم ندوة عن طرق التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، ندوة عن طرق التخلص من المخلفات الإلكترونية، في مركز شباب قرية البصارطة، حاضر فيها كريم سعيد المتخصص في الإلكترونيات.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة بدمياط، أن الندوة شرحت الطريقة الآمنة للتخلص من المخلفات الإلكترونية، والتعرف على المخلفات التي تضر البيئة، وأيضا طرق الحفاظ على البيئة، وسلامة ونظافة البيئة من أضرار الإلكترونيات الضارة.

وأكدت أنه من الصعب معرفة كيفية عمل ذلك بشكل صحيح، ولكن الأمر المؤكد أن التخلص منها في سلة المهملات العادية هو أمر ضار بالبيئة، ولكنه مخالفاً للقانون، وذلك وفقاً لما تريد التخلص منه، فهناك عدد كبير من الخيارات للتخلص بشكل آمن ومسئول من مخلفات التكنولوجيا القديمة، فإذا كانت الأجهزة الخاصة بك لا تزال في حالة جيدة، فعليك مراعاة أنه غالباً ما تحتوي أجهزتك القديمة على بيانات حساسة، مثل البيانات المصرفية أو صورك الخاصة وغيرها، للحفاظ على أمان بياناتك، قم بإزالة أي أدوات تخزين في الجهاز قبل التخلص منه.

تمت الندوة تحت رعاية الدكتور وليد الشاذلي، مدير عام المديرية، ومحمد العيسوي مدير إدارة دمياط، وربيع شوشة رئيس مجلس إدارة مركز شباب البصارطة.