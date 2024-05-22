 السلطات التركية تنقذ 17 مهاجرا غير نظامي في بحر إيجة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السلطات التركية تنقذ 17 مهاجرا غير نظامي في بحر إيجة

أنقرة (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 22 مايو 2024 - 11:25 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 مايو 2024 - 11:25 ص

أنقذت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، 17 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ولاية إزمير غرب البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية.

وذكرت قيادة خفر السواحل التركية في بيان لها على موقعها الالكتروني، أنها تلقت بلاغا بوجود مهاجرين عالقين على جزيرة "قره أدا" قبالة سواحل قضاء جشمة بولاية إزمير المطلة على بحر إيجة.

وأضافت أن الفرق توجهت إلى المكان وأنقذت 17 مهاجرا وصلوا الجزيرة بإمكاناتهم الذاتية، "بعد أن دفعتهم القوات اليونانية نحو المياه التركية".

وبحسب البيان، "تم تسليم المهاجرين إلى مديرية إدارة الهجرة بالولاية بعد الانتهاء من إجراءات بحقهم".


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