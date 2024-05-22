محافظ أسيوط يشيد بنشاط الجوالة خلال معسكر ختام الأنشطة الكشفية بالمنتدى الرياضي بأسيوط الجديدة

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، ختام الأنشطة الكشفية بالمنتدى الرياضي بمدينة أسيوط الجديدة، الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بمشاركة 25 فريق جوالة ممثلين لمراكز شباب المحافظة.

وجاء ذلك بحضور أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والمهندس ياسر عبد الله رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، والمهندس علي محمد نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وعادل فؤاد وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، ومسئولي نشاط الكشافة والجوالة بمديرية الشباب والرياضة.

وبدأت الفعاليات، بتفقد المحافظ ومرافقوه للمعسكر الكشفي لفرق مراكز الشباب وشاهد تجهيزات الفرق المشاركة في إقامة الخيام وأماكن الإقامة للفرق وكل ما يلزم المعسكر من تجهيزات وأعمال فنية تم تدريب الشباب عليها ضمن أنشطة الجوالة التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بكافة مراكز الشباب بالمحافظة.

وأشاد محافظ أسيوط، بنشاط الجوالة الذي يمثل عصب الأنشطة التنموية للشباب وصافح شباب المعسكر، واستمع إلى شرح من قادة الفرق لأهم الأعمال التي تم تنفيذها بالمعسكر وألتقط الصور التذكارية معهم، موجهًا لهم الشكر على المجهود المبذول، متمنيًا لهم الفوز في المنافسات بين الفرق المشاركة في ختام الأنشطة الكشفية.

وقال إن ختام الأنشطة الكشفية هو رسالة للشباب من أجل ممارسة جميع الأنشطة الرياضية للحفاظ على لياقتهم البدنية والبعد عن كل ما يضر بصحتهم ومستقبلهم.

وأشاد بتفاعل العديد من الجهات لنشر الرياضة، وغرس قيم الولاء والانتماء لدى النشء والشباب من خلال الأنشطة المنفذة مقدمًا الشكر لجهاز مدينة أسيوط الجديدة، ومديرية الشباب والرياضة على تنظيمهم الفعاليات التي يضم العديد من الأنشطة التي تساعد على تكوين الشخصية الإيجابية لدى الشباب.

ووجه المحافظ، خلال التفقد، كلمة للشباب حثهم فيها على ممارسة مختلف الأنشطة والفنون والرياضة وتوجيه ‏طاقاتهم لما هو مفيد ونافع لأنفسهم وبلدهم، مؤكدًا دعمه الكامل واستمرار التعاون لتنفيذ مثل هذه الأنشطة في الفترة المقبلة في ضوء اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالشباب وممارستهم للرياضة وتفريغ طاقاتهم بشكل إيجابي وغرس الثقافات النافعة والقيم المجتمعية الراسخة كالولاء و‏الانتماء من خلال برامج توعوية وتثقيفية للنشء التي تساعد على تنميتهم وخلق جيل جديد واعٍ قادر على البناء والتنمية، وتنفيذ رؤية مصر 2030.