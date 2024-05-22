نائبة رئيس وزراء بلجيكا: علينا الاعتراف بدولة فلسطين

أكدت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر ضرورة اعتراف بلادها بالدولة الفلسطينية، على غرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا.

وشاركت دي سوتر في منشور عبر منصة اكس (تويتر سابقا)، اليوم الأربعاء، خبر اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية.

وأضافت: "يجب على بلجيكا أن تتبع النرويج وأيرلندا وإسبانيا"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتابعت: "حان الوقت للاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في دولة مستقلة."

وأوضحت أنها ستناضل في الوقت الراهن من أجل هذا الأمر من خلال عملها داخل الحكومة، كما كانت تفعل منذ أشهر.

يذكر أن دي سوتر أدلت في أوقات سابقة بتصريحات مشابهة.

وكثيراً ما تكرر وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، في تصريحاتها حول الموضوع، بأن هناك اتفاقا بين الحكومات المحلية في بلادها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدة أن هذا القرار سيتم الإعلان عنه "في الوقت المناسب".

والأربعاء، أعلنت النرويج وإسبانيا وأيرلندا بشكل متزامن اتخاذها هذه الخطوة؛ ما رفع عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية إلى 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا لحكومات الدول الثلاث، يدخل القرار حيز التنفيذ في 28 مايو الجاري، ويمنح فلسطين جميع الحقوق والواجبات كدولة مستقلة.