الرئيس الصيني: السياحة جسر مهم بين الشعبين الصيني والأمريكي للتواصل والتفاهم

بعث الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الدورة الـ 14 من "قمة قيادة السياحة بين الصين والولايات المتحدة" المنعقدة في مدينة شيآن بمقاطعة شنشي شمال غربي الصين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال شي، في الرسالة، إن السياحة جسر مهم بين الشعبين الصيني والأمريكي للتواصل والتفاهم المتبادل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف شي أن مستقبل العلاقات الصينية الأمريكية سيصنعه شعبا البلدين.

وأعرب شي عن أمله في أن يتمكن الجانبان من استغلال هذه القمة لتعزيز التعاون السياحي وتبادل الأفراد.