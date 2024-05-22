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رئيس وزراء أيرلندا: قرار الاعتراف بفلسطين كدولة تاريخي

لندن (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 22 مايو 2024 - 12:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مايو 2024 - 12:29 م

وصف رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس، قرار اعتراف بلاده بفلسطين كدولة، بجانب النرويج وإسبانيا بأنه تاريخي.

وقال هاريس في دبلن: "كل منا سيتخذ الآن أي خطوات وطنية ضرورية لتفعيل هذا القرار".

وقال هاريس إنه واثق من أن دولا أخرى سوف تنضم لهذه المبادرة.

وأضاف: "هذا يوم تاريخي ومهم لأيرلندا وفلسطين".

وقال في خطاب للأمة: "في 21 يناير 1919، طالبت إيرلندا العالم بالاعتراف بحقوقنا كدولة مستقلة. رسالتنا للدول الحرة في العالم كانت مناشدة للاعتراف الدولي باستقلالنا والتأكيد على هويتنا الوطنية المميزة ونضالنا التاريخي وحقنا في تقرير المصير والعدالة".

وتابع: "اليوم، نستخدم نفس اللهجة لدعم الاعتراف بفلسطين كدولة".

وأشار إلى أن خطوة دبلن من شأنها تعزيز احتمالية إقرار "سلام دائم" في المنطقة.

ومن المقرر أن يدخل قرار كل من الدول الثلاثة حيز التنفيذ في 28 مايو الجاري.


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