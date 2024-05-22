محافظ بورسعيد يبحث مغ رئيس الغرفة التجارية مبادرات تخفيض الأسعار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، محمد سعدة، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، بديوان عام المحافظة؛ لبحث ومناقشة عدد من موضوعات التعاون المشتركة.

ورحب محافظ بورسعيد برئيس الغرفة التجارية، مؤكدا على دور الغرفة التجارية في الإشراف على العديد من الملفات المهمة التي تمس قطاعا كبيرا من مواطني بورسعيد، وخلال اللقاء، تم استعراض مستجدات العمل في موضوعات التعاون المشتركة بين الجانبين.

و ناقش المحافظ مع رئيس غرفة بورسعيد، جهود تنفيذ مبادرات تخفيض الأسعار في محافظة بورسعيد، والتي يجرى تنفيذها بالتعاون بين محافظة بورسعيد، والغرفة التجارية ببورسعيد، للتخفيف عن كاهل المواطنين، حيث أكد محافظ بورسعيد على استمرار تنفيذ مبادرات تخفيض الأسعار خاصة للسلع الأساسية الغذائية، لافتا أن ذلك يأتي في إطار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، ضمن مبادرات تخفيض الأسعار التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء، دكتور مصطفى مدبولي، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما تطرق عادل الغضبان مع رئيس الغرفة التجارية للحديث عن جهود التعاون خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لتوفير أكبر كميات من اللحوم من خلال منافذ مبادرات السلع الغذائية على مستوى المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم.

أشار محمد سعده، إلى أن مشاركة الغرفة التجارية ببورسعيد في مبادرات السلع الغذائية، يأتي استمرارا للدور الذي تلعبه الغرفة بشكل مستمر لتوفير السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وكميات وفيرة وجودة عالية من خلال تنظيمها ومشاركتها في العديد من المعارض والمبادرات بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

ووجه سعدة الشكر للمحافظ على التعاون المثمر والدعم المستمر منه وأشاد بالطفرة التنموية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا في مختلف القطاعات التي جعلتها قاطرة التنمية لمصر بأكملها.