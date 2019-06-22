عمرو أديب: خطأ تقني وقع أثناء إلقاء الرئيس السيسي كلمته بحفل افتتاح «الكان»

قال الإعلامي عمرو أديب، إن خطأ تقنيا صوتيا حدث أثناء إلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمته خلال حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، مساء أمس الجمعة.

وأضاف في برنامجه «الحكاية»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، أن الخطأ التقني الذي وقع خلال إلقاء الرئيس كلمته في حفل افتتاح «الكان» تسبب في خروج الصوت بشكل غير واضح، قائلا: «الصوت كان فيه مط شوية».

وتابع أن الكلمة التي ألقاها رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أحمد أحمد، شهدت في نهايتها وقوع الخطأ التقني الذي حدث أثناء إلقاء الرئيس السيسي كلمته.

وافتتح المنتخب المصري مشواره بالبطولة بفوز على زيمبابوي بهدف نظيف سجله تريزيجية في الشوط الأول.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، إشارة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية مساء الجمعة، بحضور آلالاف الجماهير التي ملئت إستاد القاهرة عن آخره.

وحضر المباراة كل من الدكتور مصطفى مدبولي، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ورؤوف سليم برناوي وزير الشباب والرياضة الجزائري، بجانب وزير الشباب والرياضة المصري وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وقال السيسي، خلال كلمته من ستاد القاهرة: "بسم الله الرحمن الرحيم، شعب مصر العظيم أشقائنا شعوب الدول الأفريقية العريقة، أسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعا وبالأخوة الأعزاء أبناء قارتنا الأفريقية الغالية في وطنهم الثاني مصر، متمنيًا لكم جميعًا التوفيق على بركة الله أعلن افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، البطولة الثانية والثلاثين لكرة القدم".