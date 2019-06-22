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الملياردير الأمريكي سوروس ينال جائزة لتعزيز العلم في فيينا

د ب أ
نشر فى : السبت 22 يونيو 2019 - 9:36 ص | آخر تحديث : السبت 22 يونيو 2019 - 9:36 ص

نال الملياردير الأمريكي، جورج سوروس، جائزة "شومبيتر" في فيينا، تقديرا "لالتزامه بالحرية وتقدم العلم".

وكان الرجل المجري المولد الناجي من الهولوكوست قد شارك في تأسيس الجامعة الأوروبية المركزية، التي اضطرت مؤخرا إلى نقل بعض برامجها من بودابست إلى فيينا نتيجة للضغوط السياسية من جانب حكومة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان.

وبمساعدة منظمته الإنسانية، يدعم سوروس العديد من المنظمات المدنية التي تساعد اللاجئين وطالبي اللجوء.

وقال سوروس لدى استلامه الجائزة "اعتقد أن الجامعة الأوروبية المركزية ستجد بيئة محفزة وإسهاما مهما".

ويتم منح جائزة شومبيتر منذ عام 1991 تقديرا للاسهمات الإبداعية في مجالات الاقتصاد والسياسة والعلم.


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