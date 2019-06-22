السيطرة على حريق بموقع بترول بالفيوم

سيطرت قوات الحماية المدنية بالفيوم، على حريق نشب بموقع بترول "بترو سيلا "بقرية العدوة.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من الحماية المدنية يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بموقع بترو، وانتقلت سيارات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات أو وفيات.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بجهاز تكييف خاص بمكتب أحد مهندسي الموقع كرافان ساحته 15 مترا ما أدى لاحتراق الجهاز بالكامل.

وبسئول (هيثم. كامل - 37 سنة) مهندس بترول مسئول قسم السلامة بالموقع، أيد مضمون ما جاء بالفحص، معللا نشوب الحريق نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وزيادة الأحمال، ما أدى لحدوث الماس الكهربائي بأحد الوصلات الكهربائية بالتكييف، ولم يتهم أحد بالتسبب فى نشوب الحريق.

تحرر محضر رقم 3573 لسنة 2019 إداري مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.