مدرب بوروندي: كأس إفريقيا بمثابة كأس العالم بالنسبة لنا

قال ريكاردو مانيتي المدير الفني لمنتخب نامبيا، إنه يستهدف تحسين أداء فريقه، خلال المشاركة في النسخة الحالية من بطولة الأمم ٢٠١٩ المقامة بمصر، واصفًا مجموعته بمجموعة الموت، مشددا على أنه يتطلع للفوز بكل اللقاءات التي يخوضها.

وأضاف ريكاردو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، قبل مواجهة المغرب المقرر إقامتها غدًا في الجولة الأولى: "نحن علي دراية بقيمة المنتخب المغربي، ونتائجهم بالمباريات الودية لا تدل علي شئ، نحترمهم ونعرف قيمتهم، ولكن البداية الجيدة ستكون هامة جدًا بالنسبة لنا".

وعاد ليقول: "يجب أن نلعب بشكل جيد لندهش افريقيا، ونثبت لمواطنينا أننا لم نحضر إلى مصر لتكملة عدد بل جئنا للمنافسة، نحن هنا لنقدم ما علينا، علينا الفوز في ضربة البداية".

وأستطرد قائلًا: " هدفنا من هذه المجموعة أن نحدد هوية المتأهلين للدور التالي، كأس إفريقيا هو كأس العالم بالنسبة لنا، سأجعل المباراة صعبة علي المنتخب المغربي".

وأردف قائلا : "شعور المشاركة كمدرب لا يقدر بثمن وأعجز عن وصفه، رينارد المدير الفني للمغرب مدرب عظيم، هو لا يهتم بالأسماء ولكنه يؤمن بالفريق، سأجعله يشيد بي بعد المباراة".

وأنهى حديثه مؤكدًا على قوة منتخب المغرب وأشار إلى أن أسود الأطلس فريق صعب، والجهاز الفني لنامبيا على دراية تامة بطريقة أدائهم.